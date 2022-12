FOTO – Il simpatico siparietto social tra Quarta e Mandragora: “Son 5 giorni non ti alleni, non puoi rilassarti come me”

Continua il curioso scambio di battute social tra Martinez Quarta e Mandragora. Dopo la foto che vedeva il centrocampista viola con un outfit rivedibile, su cui l’argentino ha scherzato sopra, arriva una nuova simpatica foto postata sul profilo Instagram di Mandragora. Nello scatto il difensore viola è sdraiato su un lettino, pronto probabilmente per cure fisioterapiche e la domanda del compagno: “Ti stai rilassando abbastanza?”

La risposta del Chino non si è fatta attendere: “Ci vuole frate. Io che mi alleno. Tu non tu alleni da 5 giorni non ti puoi rilassare così”. Mandragora infatti è alle prese con un problema muscolare e sta recuperando dall’infortunio.