FOTO – Impazza il totomaglia: dall’argentina la proposta del viola Fiorentina misto all’oro

Continua ad imperversare sui social il totomaglia per la stagione 2020/21. La sicurezza è lo sponsor, ovvero Robe di Kappa, ma ancora lo stile è tutto top secret. Nei giorni scorsi vi avevamo già mostrato altre idee, quest’oggi la pagina The Kitsman ha pubblicato l’idea di Santiago Lazo, giovane studente di disegno argentino.

Una maglia viola, con lo stemma più grande rispetto a quello di quest’anno e le rifiniture in oro. Decisamente particolare il disegno della maglia e la scritta “Culla del Rinascimento” sul colletto.

💜 Fiorentina x Kappa

👏 By | @_santiagolazo 👏

So as you may, or may not know @Kappa_UK have secured a partnership with #Fiorentina for the next 4️⃣ season’s. Yeah, I’m pretty excited too.

👀 Check these early concepts out, from the talented Santiago!

🤔 What do you think? pic.twitter.com/mtpGeQTpCT

— The Kitsman (@The_Kitsman) April 21, 2020