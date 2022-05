Riscatto in ballo tra Fiorentina ed Hertha Berlino per Piatek, che in questi giorni era in vacanza per riposarsi dopo la fine della stagione. Ma gli impegni per lui non sono finiti perché nei prossimi giorni ci saranno le gare di Nations League e l’attuale attaccante viola si dice concentrato proprio su quello, nelle ultime ore delle sue vacanze:

