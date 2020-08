FOTO: In attesa della Fiorentina, Amrabat si gode così il meritato riposo

Acquistato durante l’ultimo mercato di gennaio, Sofyan Amrabat giocherà nella Fiorentina nella prossima stagione. Un colpo importante, visto che la Viola ha sborsato 20 milioni di euro per portarlo in riva all’Arno, ma se dovesse confermare quanto fatto di buono con la maglia dell’Hellas Verona, saranno sicuramente soldi ben spesi. Nel frattempo, il centrocampista marocchino si sta godendo una meritata vacanza in Spagna, più precisamente a Marbella, dopo le fatiche dell’ultima stagione con il club scaligero.

