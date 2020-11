Instancabile Franck Ribery. Il fuoriclasse della Fiorentina, da grande professionista qual è, ha svolto quest’oggi una seduta solitaria di allenamento in palestra. A mostrarlo lui stesso sul proprio profilo Instagram. Il francese sta facendo, oltre a quello sul campo, anche un lavoro personalizzato sul piano fisico per cercare di tornare alla forma ottimale che in questo momento non ha.

