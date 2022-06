FOTO: Intanto Joe Barone incontra Lotito e il presidente della Fifa… a casa della Lazio

Un meeting insolito a tre quello che ha riguardato il dg viola Joe Barone, a Formello, in casa della Lazio di Lotito che era ovviamente presente insieme anche al numero uno della Fifa Gianni Infantino. Occasione tra le altre anche per ammirare il centro sportivo rinnovato dei biancocelesti, come riportato da Sportitalia:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia TV (@sportitalia_official)