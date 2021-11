FOTO: Intanto le fidanzate di Chiesa e Castrovilli anticipano Juventus-Fiorentina

C’è Juventus-Fiorentina e per Federico Chiesa sarà un’occasione nuova per incontrare i suoi vecchi compagni di squadra. Stesso discorso riguarda anche la sua fidanzata Benedetta Quagli, in ottimi rapporti in particolare con Rachele Risaliti, fidanzata e promessa sposa di Castrovilli: ieri sera le due si sono ritrovate, lontane ovviamente dai rispettivi compagni, nei ritiri delle proprie squadre. Stasera invece toccherà ai due calciatori sul prato dello Stadium:

