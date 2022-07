C’è chi diceva che avesse litigato con Italiano, chi che avesse rotto con tutto il gruppo: di certo Lucas Torreira era un giocatore importante per la Fiorentina e, oltre ad essere rimasto in contatto con il tecnico viola, sta continuando a frequentare quelli che ad oggi sono i suoi ex compagni, Gonzalez e Quarta su tutti, come testimoniato dal difensore via social: