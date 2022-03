FOTO – Isco e compagna in visita a Firenze. E la Fiorentina fa da sfondo…

Non è passata inosservata la presenza a Firenze di Isco, giocatore spagnolo del Real Madrid che andrà in scadenza con i Blancos in estate. Di recente il calciatore è stato accostato anche alla Fiorentina, che potrebbe tentare il grande colpo a parametro zero per la prossima stagione. Per il momento quella di Isco e della compagna Sara Salamo ha tutta l’aria di essere una visita turistica a Firenze, ma mai dire mai…

Questo un frame della stories pubblicata su Instagram dalla Salamo, con il cartello pubblicitario della Fiorentina come sfondo: