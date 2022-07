Ha scelto la sua Sicilia, e Ribera in particolare, Vincenzo Italiano per concludere il suo periodo di vacanza prima di riattaccare la spina sul mondo Fiorentina. Una vacanza nella sua terra, culminata anche da un’esperienza sul Kart in un autodromo della zona, come documentato dall’amico del tecnico viola Vincenzo Vacante. Da lunedì invece, il via alla stagione 2022/23, con le prime visite mediche del gruppo calciatori e poi dal 10 il ritiro a Moena.

