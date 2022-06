FOTO – Jovic lancia un altro indizio social: spunta il “like” alla qualificazione in Europa della Fiorentina

Non saranno sinonimo di ufficialità, ma certamente oggi i social sono il mezzo principale attraverso cui si esprimono i calciatori. Ecco allora che i tifosi della Fiorentina potrebbero cominciare a strofinarsi le mani di fronte all’ultimo “indizio” lasciato su Instagram da uno degli obbiettivi di mercato viola.

Stiamo parlando di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid che la Fiorentina sta trattando proprio in questi giorni. Il serbo, dopo aver cominciato a seguire il club viola su Instagram, ha messo like a un video pubblicato per celebrare la qualificazione in Europa. Due indizi cominciano a fare una prova?