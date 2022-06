FOTO: Kokorin si gode le vacanze a spasso in moto d’acqua con una famosa ballerina

Con la serenità di chi si sta godendo al meglio le vacanze. Aleksandr Kokorin su Instagram ha ricondiviso la storia della famosissima ballerina Tonya Hoodyakova, campionessa statunitense e mondiale.

Nello scatto, i due sono assieme sorridenti su una moto d’acqua in mezzo ad un’acqua stupenda. Come confermato ieri, il classe ’91 russo non ha alcuna intenzione di lasciare Firenze. Kokorin partirà per Moena il 10 luglio prossimo, continuando a percepire il suo ingaggio da 1.8 milioni di euro (contratto fino al 2024).

Ecco la foto che ritrae la coppia: