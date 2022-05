FOTO – La carica dei tifosi viola alla Fiorentina in vista della partita contro la Juventus

Nella serata di ieri un gruppo di tifosi della Fiorentina si è ritrovato davanti al Centro Sportivo Davide Astori per incitare la squadra in vista della partita contro la Juventus di questa sera. Cori, striscioni e fumogeni, con la squadra viola che si è portata al ridosso dei cancelli della struttura per assistere all’incitamento dei supporters gigliati. Queste le foto dei presenti: