FOTO: La Fiorentina aspetta il ritorno del Borja Valero 2.0

Il Borja Valero 2.0 stenta a decollare, visto che l’ex Inter è stato subito fermato da alcuni problemi fisici che ne hanno condizionato il suo impiego fino ad ora. Il peggio sembra passato, visto che lo spagnolo in questi giorni si è unito ai compagni per allenarsi in vista della ripresa del campionato di domenica prossima.

Con un post pubblicato sugli account ufficiali della società, l’ACF Fiorentina condivide assieme ai tifosi viola un’immagine. Con la fan-art di Borja Valero, ecco l’immagine riproposta qui di seguito, in attesa del ritorno in campo dello spagnolo: