FOTO – La Fiorentina parte per Siviglia, ma al polpaccio di Jovic appare una vistosa fasciatura

Con una story sul proprio profilo Instagram la Fiorentina ha fatto sapere che la squadra è partita in aereo per Siviglia. In programma per domani alle ore 21:00 infatti c’è la partita contro il Real Betis. Nel video pubblicato si vede il gruppo viola imbarcarsi con i bagagli sul volo che lo porterà in Spagna.

Un particolare che non è passato inosservato è la vistosa fasciatura che copra il polpaccio sinistro di Luka Jovic. Da capire qual è l’entità dell’infortunio del serbo e se potrà prendere parte all’amichevole di domani. Questa una foto tratta dal video in questione: