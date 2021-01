FOTO – La Fiorentina protagonista di una nota serie TV americana

E voi ci avevate mai fatto caso? La Fiorentina è presente in una puntata della storica serie TV Friends. Nella puntata 12 della terza stagione, infatti, quando Joey trova finalizza il colloquio per l’audizione si vedono appesi dei giornali italiani d’epoca. La stagione venne messa in onda nel 1996 e dietro si leggono le parole “Re Leone” e la frase “la partita che Firenze aspettava da tempo”.

In uno scambio di battute su Twitter con il giornalista Giuseppe Pastore, esperto di Serie e Cinema, la partita potrebbe essere quel Fiorentina-Milan del 1995 tanto atteso dalla città.

Oggi guardavo #Friends, nell’episodio 3×12 ci sono dei giornali italiani appesi al muro.

Quello sopra sembrerebbe proprio la @Gazzetta_it che parla di #Fiorentina. Chissà se @gippu1, noto esperto di qualsiasi cosa ti possa venire in mente, ne sa qualcosa! pic.twitter.com/4ajbihjQvR — Rednini (@ninired1) January 19, 2021