FOTO – La Fiorentina si prepara alla partita di domenica…giocando prima un’altra partita

Come riportato dalla Fiorentina sui propri canali social, oggi la squadra ha svolto un allenamento particolare. Anzi, ha fatto proprio una partita. Al Franchi, ovviamente a porte chiuse, è andata in scena un’amichevole contro il Poggibonsi, formazione che milita in Serie D. Nelle immagini si possono notare all’azione Sottil, Torreira, Piatek, Gonzalez, Duncan, Terzic, Igor, Quarta, Ikonè, Amrabat.

Ecco alcuni scatti della “partita in preparazione alla partita” di domenica contro il Napoli: