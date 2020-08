FOTO: La nuova maglia della Fiorentina svelata dallo sponsor tecnico

Dopo tante anticipazioni adesso c’è il riscontro con la realtà. Ecco la nuova maglia della Fiorentina per la prossima stagione svelata dal nuovo sponsor tecnico Kappa. Per il momento è uscita solo la prima divisa, quella casalinga con il classico viola, anche se ci sono delle bordature bianche ben evidenti. La versione replica è già stata commercializzata dalla ditta di abbigliamento italiana ed è in vendita a 39 euro così come anticipato a suo tempo da Fiorentinanews.com

