FOTO – La Panini lancia la sfida: sarà Ribery contro Zaccagni

Manca sempre meno alla sfida di questa sera tra Verona e Fiorentina. La pagina Twitter delle figurine Panini ha omaggiato la gara con una grafica di due giocatori simbolo delle due formazioni. Per l’Hellas c’è Mattia Zaccagni, per la Fiorentina Franck Ribery. Saranno loro i giocatori decisivi in questa gara? La sfida è aperta

Torna in campo la #SerieATIM le partite infrasettimanali valide per la 32esima giornata. Ad aprire il turno Hellas Verona – Fiorentina, entrambe sconfitte nel weekend vogliono tornare a vincere. pic.twitter.com/0vJrAo8GMh

— Figurine Panini (@figurinepanini) April 20, 2021