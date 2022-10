FOTO – La rifinitura della Fiorentina al Franchi: si rivedono i due grandi assenti della Scozia

Poco più di 24 ore e la Fiorentina tornerà in campo in campionato contro la Lazio. La squadra di Vincenzo Italiano è attesa da una sfida importante, che potrà dire tanto anche sulla classifica dei Viola (in questo momento 13°). Questo pomeriggio, al Franchi, è andata in scena la rifinitura in vista della sfida di domani sera, in cui toneranno a disposizione due pedine rilevanti per l’attacco.

Infatti, come si può vedere anche dalle immagini sotto riportate dai canali della società, ci sono Ikonè e Barak, pronti a partire dal primo minuto, dopo aver riposato (anche se per motivi diversi) in Scozia. Di seguito ecco le immagini dell’allenamento di oggi al Franchi: