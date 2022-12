FOTO – La simpatica gag di Amrabat con l’ex campione di arti marziali

Dopo un Mondiale trascorso da protagonista, Sofyan Amrabat si sta godendo le meritate vacanze. Il centrocampista della Fiorentina e del Marocco è in questi giorni a Dubai, dove sta passando alcuni giorni prima del rientro in Italia. Proprio durante il suo soggiorno negli Emirati Arabi, la star marocchina ne ha incontrata un’altra dello sport.

Come riportato dallo stesso Amrabat sul proprio canale Instagram, il calciatore ha incontrato Khabib Nurmagomedov, celebre lottatore di arti marziali, ex campione dell’UFC, ritiratosi dalle competizioni nel 2020. Ironica anche la descrizione del post del giocatore viola: “Khabib vs Amrabat“.