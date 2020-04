FOTO: La splendida iniziativa della Curva Fiesole per aiutare chi lotta contro il Covid-19

Anche la Curva Fiesole è scesa in campo per aiutare coloro che quotidianamente sono impegnati nella lotta al Coronavirus. Come si evince da un post pubblicato su Facebook dalla Misericordia di Firenze, i gruppi della Fiesole hanno organizzato una colletta che è servita all’acquisto di mascherini che poi sono state girate a chi in questo momento ne ha bisogno. Un’iniziativa fantastica da parte dei tifosi della Fiorentina, che dimostra una volta di più – anche se non ce n’era bisogno – il loro attaccamento a Firenze oltre che alla squadra viola. Ecco il post: