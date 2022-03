FOTO – La “V” e un giglio stilizzato all’interno di un quadrato rovesciato: ecco come potrebbe essere il nuovo stemma della Fiorentina

Sono sempre più definiti gli indizi su come sarà il nuovo stemma della Fiorentina. Ad annunciare un restyling di quello attuale fu proprio Joe Barone, che durante una visita al Viola Park parlò della presenza della “V” di viola all’interno del disegno.

In queste ore su Twitter stanno girando delle ipotesi su come potrebbe essere effettivamente il nuovo stemma. Inoltre, in giro per Firenze stanno spuntando degli schermi con la scritta “Play to be different” e delle forme geometriche ben precise nei colori viola, rosso e bianco. Negli schermi si vede anche una parte del nuovo giglio.

Ecco quindi che il nuovo stemma della Fiorentina potrebbe avere la forma di un quadrato, appoggiato però non sul lato ma sull’angolo. In questo modo, il logo ricorderebbe l’attuale rombo. All’interno di questo quadrato ci sarebbe poi la “V” viola, oltre a un giglio rosso più stilizzato e “spigoloso” rispetto a quello attuale. Ecco alcune delle immagini che stanno girando su Twitter: