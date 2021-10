FOTO – L’amore per la Fiorentina del Viola Club Puglia Conversano sui… cartelloni pubblicitari!

L’amore per la Fiorentina ovunque. Anche in Puglia, quello del Viola Club Puglia Conversano che per dimostrare il proprio attaccamento alla maglia viola, nonostante la distanza, ha comprato un cartellone pubblicitario da dedicare al club e alla Fiorentina. Questa la foto apparsa sui canali social del gruppo, con la descrizione che recita:

“Contro tutto e contro tutti, il Viola Club Puglia Conversano è sui cartelloni pubblicitari della Puglia per testimoniare la loro presenza ed attaccamento alla squadra ACF Fiorentina! Quanto più siamo distanti quanto più è il sostegno ed il tifo per la nostra squadra!”