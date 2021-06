FOTO: Le vacanze da maestro di Ribery a “casa Lippi”, con il destino ancora in forse

Niente viaggi o mete esotiche per il momento per Franck Ribery, che anzi si è concesso qualche giorno in Versilia e in particolare al Marco Polo Sports Center, la scuola calcio di Marcello Lippi a cui è ovviamente legato anche il figlio Davide, molto vicino al numero 7 viola. Il quale per altro è in attesa di conoscere il proprio futuro, dopo il confronto con Gattuso e la dirigenza della Fiorentina ed un contratto in scadenza tra 25 giorni…