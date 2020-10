FOTO – L’ex difensore della Fiorentina esce dal campo e conquista tutte

Ve lo ricordate Carlos Salcedo? Sì, il difensore messicano passato da Firenze nella stagione 2016/2017. Oltre al continuare l’attività calcistica, Salcedo è diventato un modello.

Il difensore ex Fiorentina è infatti in Copertina su Harper’s Bazaar Man, rivista di moda. Un ambito, che a detta proprio di Salcedo, ha iniziato ad amare quando era in Riva d’Arno.

EL TITÁN MODELO

Carlos Salcedo, defensa de Tigres, se estrena como modelo, aparece en la portada de revista Harpers Bazaar de Europa.

Carlos Salcedo, defensa de Tigres, se estrena como modelo, aparece en la portada de revista Harpers Bazaar de Europa.

Salcedo contó que el mundo de la moda lo comenzó a apreciar cuando jugaba para la Fiorentina, en Italia, y ahora es parte de su estilo de vida. — Claudio Magallanes F (@gallomaga) October 22, 2020