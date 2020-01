FOTO: ll saluto di Commisso alla Fiorentina Women’s

Continua il tour di Firenze di Rocco Commisso. Dopo esser stato ospite presso una nota radio fiorentina e aver preso parte alla conferenza stampa di Gianna Nannini, il presidente della Fiorentina ha trovato il tempo per salutare la Fiorentina Women’s. La squadra di mister Cincotta giocherà domani in trasferta contro l’Orobica, che occupa l’ultimo posto in classifica con un solo punto conquistato in dieci partite. Commisso ha abbracciato le giocatrici e le ha caricate per il prosieguo del campionato, che le vede al momento al secondo posto a meno sei dalla Juventus. Ecco le foto pubblicate dal profilo Twitter della società gigliata: