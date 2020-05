Tramite la propria pagina Facebook, il gruppo Unonoveduesei della Curva Fiesole ha pubblicato la foto dello striscione per omaggiare l’anniversario della tragedia di Superga, nella quale moritorno i giocatori del Torino nel 4 maggio 1949. “Onore al Grande Torino“, questo il messaggio dei tifosi della Fiorentina per far sentire la propria vicinanza ai cugini granata.