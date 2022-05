FOTO – L’obiettivo viola Gollini si diverte con l’NBA a Miami e il suo look è in pieno stile “Gollorius”

Da qualche giorno è nell’aria l’accostamento del portiere di proprietà dell’Atalanta Pierluigi Gollini alla Fiorentina. Nel frattempo, il giocatore è stato anche convocato da Roberto Mancini per le partite di giugno della Nazionale, tra cui la ‘finalissima’ di domani contro l’Argentina di Gonzalez.

Intanto, l’ex Tottenham si è divertito a Miami per gara 7 dei playoff NBA (per la cronaca persi contro Boston), postando la sua partecipazione e un look molto particolare per l’evento. Ecco Gollini in versione rapper (il suo nome d’arte è Gollorius):