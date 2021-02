Giorno di riposo per la Fiorentina di Cesare Prandelli dopo la bella vittoria sullo Spezia per 3-0 al Franchi nell’anticipo di venerdì. Al Centro Sportivo però c’è Franck Ribery, che ha svolto esercizi in palestra insieme a due preparatori della società viola. Il francese vuole rientrare al più presto a disposizione e l’obiettivo è la trasferta di Udine tra meno di una settimana. Sul suo profilo Instagram, il numero 7 viola ha documentato la sua mattinata di lavoro.

0 0 vote Article Rating