FOTO – Mentre la Fiorentina aspetta il via libera, Pulgar prova a tornare in forma con un taglio di capelli all’ultima moda

Mentre la Fiorentina aspetta il via libera governativo agli allenamenti di gruppo, gli uomini di Iachini continuano ad allenarsi per farsi trovare pronti al rinizio della stagione. La Fiorentina, sul proprio Instagram, ha postato la foto in allenamento del centrocampista cileno Erick Pulgar. Un Pulgar contratto da lavoro ma che non ha rinunciato a un taglio di capelli all’ultima moda.

Sessione di allenamento del mattino, invece, a cui ha preso parte anche Nikola Milenkovic, a sua volta fotografato dalla società viola.