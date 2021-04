FOTO – Mentre la Fiorentina perde e rimane a rischio retrocessione, Malcuit pubblica sorrisi con gli ex compagni del Napoli

Siamo certi che Kevin Malcuit non avesse la minima intenzione di mancare di rispetto alla Fiorentina. Tuttavia in un momento così delicato, a maggior ragione dopo una sconfitta dolorosa, anche il più piccolo gesto può risultare inappropriato e destare polemiche.

Nello specifico ci riferiamo alla storia postata su Instagram proprio da Malcuit, che lo ritrae sorridente in videochiamata con gli ex compagni del Napoli Bakayoko e Mertens, con tanto di cuoricini. Cosa vieta a un giocatore di rimanere in contatto con i suoi amici? Assolutamente niente. Ben diverso invece è renderlo noto attraverso i social, in un momento in cui in casa Fiorentina da ridere c’è davvero ben poco.