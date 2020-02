Il profilo Twitter inglese della Fiorentina sul social network, in vista di Napoli-Barcellona di questa sera, ha postato una divertente immagine che ritrae Messi e Maradona di fianco entrambi…con la maglia viola!

Did someone say Napoli v Barcelona? #NapoliBarcelona #UCL #Fiorentina pic.twitter.com/7YbqD8ojdP

— ACF Fiorentina English 🧢 (@ACFFiorentinaEN) February 25, 2020