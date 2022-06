L’ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, si trovava questa sera in centro a Firenze. Dopo la buona stagione in Turchia alla guida del Adana Demirspor, è tempo di vacanze anche per il tecnico di Pomigliano.

Come ha postato lo stesso Montella su Instagram, si trovava presso il bistrot “Serre Torrigiani” in Oltrarno per una cena con i suoi amici fiorentini. Di seguito lo scatto che ritrae l’ex viola di ritorno a Firenze: