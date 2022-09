FOTO – Nardella posa con il Re Leone (e un’altra celebrità) a Palazzo Vecchio

In questi giorni ha fatto molto parlare l’esternazione di Gabriel Omar Batistuta che sognerebbe un ritorno alla Fiorentina. Un ruolo in dirigenza, o comunque all’interno del club di Commisso, che ha fatto già impazzire i tifosi. Il soggiorno del Re Leone in Italia è proseguito con la visita a Firenze, dove il più grande attaccante della storia viola è stato ospite in Palazzo Vecchio.

Ad accoglierlo è stato ovviamente il sindaco Dario Nardella che ha postato sui social una foto insieme a BatiGol. Insieme a loro, come si può notare nello scatto sotto riportato, anche il noto attore Stefano Accorsi: