FOTO – Neymar mostra sui social la caviglia infortunata dopo lo scontro con Milenkovic

L’entrata (dura ma pulita) di Milenkovic su Neymar ha fatto inevitabilmente il giro del web. Non tanto per l’efficacia dell’intervento del difensore della Fiorentina sull’attaccante brasiliano, quanto per l’infortunio rimediato dalla stella del PSG. La caviglia destra del giocatore verdeoro si era girata in modo anomalo e gli esami medici hanno riscontrato una lesione, che lo terrà fuori sicuramente per le prossime due partite.

Neymar ha voluto condividere sui social il suo recupero dall’infortunio, anche se la sua caviglia sembra ancora piuttosto malconcia.