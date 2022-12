FOTO – Non c’è concorrenza: l’ex Fiorentina Kokorin domina a Cipro. Giocatore del mese dell’Aris per la seconda volta di fila

Il calciatore dell’Aris Limassol e di proprietà della Fiorentina Aleksandr Kokorin è ormai una delle stelle più pregiate della squadra cipriota. L’attaccante russo si sta giocando sapientemente le sue carte e, nell’Aris Limassol, è considerato il miglior giocatore della rosa.

Come si evince dai profili social ufficiali dell’Aris, Kokorin ha ricevuto il premio di miglior giocatore del mese di novembre. Ciò significa che l’ex viola si è guadagnato questo riconoscimento per due volte di fila, dopo averlo vinto anche a ottobre. In 11 partite, Kokorin ha segnato 5 gol e confezionato 2 assist.

Di seguito, la foto: