FOTO: Odriozola si presenta ad una partita in Irlanda…con un completo della Fiorentina

I giocatori stanno vivendo momenti di riposo e di vacanza in queste settimane che precedono i vari raduni. Il terzino destro Alvaro Odriozola in questi giorni è stato in Irlanda dove ha preso parte ad una gara di calcetto con alcuni conoscenti giocata al Fethard Town Park.

Odriozola si è presentato a questo appuntamento con un completo della Fiorentina addosso. Gesto d’affetto nei confronti del suo ex club o c’è la reale possibilità che, in qualche modo, la sua avventura a Firenze possa proseguire?

In attesa di una risposta, guardatevi le foto.