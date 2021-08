Dopo l’operazione per curare la pubalgia, Sofyan Amrabat è tornato ad allenarsi per recuperare al meglio in vista del campionato. Il centrocampista della Fiorentina per adesso sta svolgendo lavoro differenziato, dando il massimo nella palestra del centro sportivo. Lo stesso Amrabat in queste ore ha postato su Instagram una storia che lo ritrae da solo ai campini, mentre esegue sessioni di cyclette all’interno della palestra.