FOTO – Prosegue il viaggio oltreoceano di Joe Barone. Il direttore generale della Fiorentina posa col ViolaClub di New York

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, come è noto ormai da giorni, ha lasciato l’Italia per tornare negli USA dove ha riabbracciato anche il presidente Rocco Commisso. Prosegue il suo viaggio a New York dove nelle scorse ore si è fatto immortalare con il ViolaClub New York a Brooklyn, come si evince facilmente dallo skyline sullo sfondo. Di seguito la foto pubblicata sui social dal viola club d’oltreoceano.

