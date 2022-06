FOTO – Qualunque sarà la sua nuova squadra, Torreira vuole farsi trovare pronto: l’allenamento privato dell’ex Fiorentina

Non sappiamo ancora dove giocherà Lucas Torreira, che dopo l’addio alla Fiorentina è tornato all’Arsenal consapevole di non fare parte del progetto. Intanto però il centrocampista uruguaiano dimostra come al solito dedizione e spirito di sacrifico, allenandosi individualmente.

Attraverso le sue storie Instagram, infatti, si può vedere come Torreira sia intento a svolgere esercizi di forza e velocità in una sorta di palestra privata. In attesa di capire quale sarà la sua nuova squadra, l’ex Fiorentina non vuole farsi trovare impreparato.