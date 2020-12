FOTO – Quando Mazzarri era capitano della Fiorentina

Una foto in bianco e nero e una fascia da capitano. Il profilo twitter Fiorentina Images ha postato, poco fa, una foto di Walter Mazzarri da giocatore della Fiorentina. L’allenatore livornese, accostato ai viola nel post Iachini, ha giocato a Firenze dal 1979 al 1981 sia negli allievi che nella Juniores.

Una foto emblematica dei tempi che furono.

Fiorentina U19 in 1979-1980; with the captain’s armband Walter Mazzarri. #Fiorentina pic.twitter.com/EDh57ORMI8

