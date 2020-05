FOTO – Quella voglia matta di giocare con la maglia della Fiorentina: Kouamè è pronto a ripartire

Il giocatore della Fiorentina, Christian Kouame è pronto a rientrare. Dopo aver passato tutta la quarantena a Firenze con la sua Karelle Kaely e il piccolo Micheal, il giocatore ivoriano ha tanta voglia di ritornare in campo. L’ex Genoa, infatti, si è già allenato (in maniera volontaria ndr) al Centro Sportivo Davide Astori. Una voglia matta di tornare in campo quella del nuovo acquisto della Fiorentina che, dopo l’infortuno, desidera far vedere a tifosi e dirigenti viola tutte le sue qualità.

Visualizza questo post su Instagram 👍☔️💜 #ForzaViola 💜 #Fiorentina #Khouame Un post condiviso da ACF Fiorentina (@acffiorentina) in data: 12 Mag 2020 alle ore 5:03 PDT