Momento di transizione tra le stagioni ma Franck Ribery non si ferma mai e soprattutto continua a postare in italiano sui propri social, aggiungendo cuori viola. Il francese è ancora incerto sulla sua prosecuzione alla Fiorentina, vista la scadenza del contratto a breve e l’esigenza di rinnovamento da parte di Gattuso. Intanto però il legame non sembra dissolto: