FOTO: Ribery se ne torna triste da Milano e con una bella borsa del ghiaccio sulla caviglia

Una serata da definire eufemisticamente amara per la Fiorentina e per Franck Ribery, che dopo un primo tempo in ombra aveva illuminato San Siro con una prestazione splendida nella ripresa, permettendo alla sua squadra di ribaltare il risultato. Il campione francese si è ritratto sul treno che riportava la Fiorentina a casa con una borsa del ghiaccio sulla caviglia destra, colpa forse del colpo subito da Barella a inizio partita, per poi aggiungere un emblematico: “Je suis triste” (Sono triste), con il colpo morale che ha fatto verosimilmente più male di quello fisico.

