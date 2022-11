FOTO: Ricordate i ‘tranquilli’ tifosi del Twente? Ecco cosa hanno combinato ieri a Rotterdam

C’era stato di lamentarsi già ad agosto della condotta dei tifosi del Twente, sia da ospiti a Firenze per l’andata del play-off di Conference League che da padroni di casa a Enschede, nella sfida di ritorno. Molto caos dentro e soprattutto fuori dallo stadio, con guardie dell’ordine piuttosto compiacenti e addirittura qualche maltrattamento nei confronti del tifo viola. Non nuovi i tifosi olandesi (rinomati quelli del Feyenoord) e in particolare quelli al seguito del Twente, che ieri era di scena a Rotterdam, contro lo Sparta. Dopo l’1-1 del 90′, diversi sostenitori ospiti hanno pensato bene di divellere un cancello nei pressi dello stadio:

De supporters van FC Twente deden na de wedstrijd tegen Sparta een poging om uit te breken in Rotterdam. #spatwe pic.twitter.com/azTfBuT694 — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) November 11, 2022