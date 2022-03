FOTO: Rosati si fa la sua pagella da uomo spogliatoio: “Discorso alla squadra sorprenDENTE e Torreira lo prende in parola”

Il terzo portiere della Fiorentina Antonio Rosati è ormai solito postare sul suo profilo Instragram meme e immagini simpatiche collegate alla squadra viola. Dopo il pareggio ottenuto contro l’Inter ieri dai viola ha pubblicato la pagina delle pagelle dei giocatori presa Gazzetta dello Sport riscritta e rimontata con la sua foto senza un dente in onore a Torreira che ne ha perso uno ieri nella partita contro i nerazzurri.

Con tanto di didascalia “Incisivi ieri come non mai” riferita a quanto accaduto al centrocampista gigliato la pagella ‘ritoccata’: “Prima della partita fa un super discorso motivazionale alla squadra. SorprenDENTE. Torreira lo prende in parola. Magnetico”.

Di seguito il post originale di Rosati: