FOTO – Saponara non perde “tempo” e vola in vacanza in Svizzera

Dopo le prodezze in campionato e coppa con la maglia viola, Riccardo Saponara è volato in Svizzera per godersi qualche giorno di meritata vacanza. L’allenatore della Fiorentina ha infatti concesso ben 15 giorni di ferie ai suoi giocatori, che ne hanno subito approfittato per ricaricare le pile dopo l’intensa prima tranche di stagione.

Saponara non ha perso tempo, in tutti i sensi. Come si può vedere dal suo profilo Instagram, l’attaccante gigliato è stato in visita al Museo Patek Philippe di Ginevra, una delle case di orologi più note e di lusso al mondo. Sotto si può notare lo scatto di Saponara all’interno del museo: