FOTO- Saponara ringrazia e rassicura i tifosi della Fiorentina: “La mano sta bene, è solo un graffio”

In mattinata vi abbiamo aggiornato sui movimenti di Riccardo Saponara, presente in una clinica medica fiorentina per sottoporsi a degli esami di controllo. Il centrocampista della Fiorentina infatti ieri sera contro l’Hellas Verona ha dovuto abbandonare ancora una volta il terreno di gioco anzi tempo a causa di un infortunio subito alla mano.

L’ex Spezia ha ringraziato e rassicurato i tifosi viola attraverso una storia Instagram: “Grazie a tutti coloro che mi hanno scritto un messaggio per sincerarsi delle mie condizioni. La mano sta bene, è solo un graffio. Un abbraccio”. Di seguito il post del calciatore.