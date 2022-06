Il calciatore della Fiorentina Riccardo Sottil sta trascorrendo un periodo di vacanze, prima di tornare a Firenze e poi partire per il ritiro di Moena, dal 10 luglio in poi. Il classe ’99, comunque, non rinuncia all’allenamento: scatti, corsa con percorso costruito e passaggi. Il tutto è stato condiviso dallo stesso Riccardo nelle storie del suo profilo Instagram.

Di seguito, alcune istantanee del suo allenamento: